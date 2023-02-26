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الفنانة الاستعراضية دينا تنشر البوستر الدعائي لمسلسل «حضرة العمدة»

كتب:

ياسمين محمود
10:04 م | الأحد 26 فبراير 2023
دينا

دينا

تواصل الفنانة الاستعراضية دينا، تصوير دورها في مسلسل «حضرة العمدة»، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2023 بطولة روبي.

وأعربت دينا عن سعادتها بالمشاركة في السباق الرمضاني بمسلسل «حضرة العمدة»، والذي تجسد خلاله دور قليل، حسبما أكدت في تصريحات صحفية.

ونشرت منذ ساعات دينا البوستر الدعائي الخاص بها في مسلسل «حضرة العمدة»، وعلقت: «سعيدة جدا بمشاركتي في حضرة العمدة مع كل هؤلاء النجوم دور جديد عليا، ومختلف أتمنى يعجبكم إن شاء الله».

مسلسل «حضرة العمدة» 

مسلسل حضرة العمدة يضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم: روبي، سميحة أيوب، أحمد رزق، دينا، محمود حافظ، محمود عبدالمغني، إدوارد، أحمد بدير، نهلة سلامة، محمد محمود عبد العزيز، محمد الصاوي، صولا عمر، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإنتاج شركة «فنون مصر» لمالكيها ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

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