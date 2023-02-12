النائبة دينا هلالي: «إيجبس 2023» يخدم رؤى مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة

أوضحت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن انعقاد الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023»، يأتي لكونها منصة مهمة للحوار والتباحث الدولي حول حلول ودعم إمدادات الطاقة والطلب المستدام، والذي يجمع أطرافا مهمة من قادة وشركاء صناعة الطاقة والنفط على مستوى العالم، وهو ما يشكل نقطة انطلاق مهمة لإلقاء الضوء على الفرص الجديدة فى مصر وإبرام المزيد من الشراكات الدولية في ظل ما تتخذه من خطوات حثيثة ومتسارعة لتحولها إلى مركز إقليمي للطاقة.

دعم الصناعة

وأضافت «هلالي»، أن المؤتمر سوف يستعرض أفضل الممارسات والخبرات التي يمكن من خلالها تطوير ودعم الصناعة في قطاع البترول والغاز والطاقات المستدامة، كما أنه يبرز دور مصر الريادي في أسواق الطاقة، مؤكدة أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلسة الافتتاحية عكست ما تقوم به الدولة من جهد وتطوير في مجال الحفر، وما يقوم به منتدى غاز شرق المتوسط من دور استراتيجي في تخفيف آثار الأزمة العالمية الراهنة واحتواء الطلب على الغاز لأوروبا خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يكلل بشكل قاطع الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية.

وأوضحت النائبة، في بيان لها، أن القيادة السياسية أولت اهتماما لتعزيز التعاون الإقليمي، بزيادة صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية بما يقارب مرة ونصف خلال العام الماضي، لتتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة في قضايا الطاقة وما توالى على المجتمع الدولي من تحديات ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمى بصورة عامة وقطاع الطاقة بصفة خاصة، والذى يعد فى مقدمة القطاعات التى تأثرت بالمشهد العالمى، بما يبعث بدلالة أن الاستثمار في أمن الطاقة أمر أساسى في النشاط الاقتصادي وحجر الزاوية في استقرار أسواق الطاقة.

زيادة الطلب على الغاز

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تأكيد الرئيس على ما بذلته من جهد مع شركات البحث والتنقيب مع زيادة الطلب على الغاز، واستغلال المقومات التي تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها يخدم مختلف الدول الأوروبية نتيجة انعكاس المستجدات العالمية على أسعار الغاز وإمدادات الطاقة، كما أن المؤتمر يساعد في تطور الاستثمارات بهذا المجال، خاصة وأن مصر بوابة لمختلف الدول في النفاذ إلى الدول الإفريقية، مشددة أن «إيجبس» اكتسب زخما كبيرا في النسخ الخمس السابقة بحضور عدد كبير من الشركاء الدوليين، كما أن الدورة الحالية ستشهد اهتماما خلال المناقشات على المنظومة الخضراء وخفض الانبعاثات للحد من تأثيراتها بالتزامن مع ظاهرة التغيرات المناخية.