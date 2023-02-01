الفنانة دينا فؤاد تروي كواليس مشاركتها في مسلسل «حكايات جروب الماميز»

قالت الفنانة دينا فؤاد، إن مشاركتها بمسلسل «حكايات جروب الماميز» جاءت بعد أن عرضت عليها شركة سينرجي المسلسل الذي يناقش فكرة الجروبات التي تنشئها الأمهات لمتابعة أبنائهن بالمدارس، مشيرة إلى أن المسلسل هو التعاون الثاني لها مع المخرج أحمد صالح، بعد مشاركتها في مسلسل «حكاية ماريونيت».

وأضافت «فؤاد» في مداخلة هاتفية على فضائية «DMC»، أن ورشة هاني سرحان، قامت بكتابة حلقات المسلسل، لافتة إلى أن العمل يضم العديد من النجوم منهم خالد سليم ونورهان، إضافة إلى مشاركة الفنانة انتصار والفنان حجاج عبد العظيم.

شخصية دليلة مصممة أزياء

وأوضحت «فؤاد»، أن دورها بمسلسل «حكايات جروب الماميز»، يأتي من خلال تجسيدها لشخصية دليلة مصممة أزياء ومنفصلة ولديها ابنة، وهي سيدة مهملة بتربية أبنتها، وتركز اهتمامها ووقتها لعملها، وتترك تربية أبنتها على عاتق أبنة خالتها، التي تضطر للسفر فجأة، فتجد الأم نفسها أمام مسؤولية أبنتها.

قصة حب مع ملحن الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سليم

وتابعت أنه مع اهتمامها بابنتها بدأت بحضور اجتماعات المدرسة والتعرف على النجم خالد سليم الذي يقوم بدور فنان وملحن لتبدأ بينهم قصة حب، قائلة: «خالد سليم غني عن التعريف بالنسبة للناس كلها، إنسان محترم ومجتهد جدًا بشغله، وأنا بكون مبسوطة وأنا بشتغل معاه، ودايما بيشجع كل اللي حواليه، وبيدي طاقة إيجابية للمكان الموجود فيه».