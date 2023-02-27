مبادرات بيع اللحوم تنتشر في قنا وتتحدى جشع التجار.. منها «عجل الشراكة»

مبادرات بيع اللحوم بأسعار مخفضة، توسعت بشكل كبير في محافظة قنا سواء من قبل الجزارين أو من قبل المواطنين فيما ما يسمى بـ"عجل الشراكة"، وهذه المرة في مدينة قوص، جنوب المحافظة، حيث أقيم جزارين شادر لبيع اللحوم البلدي "العجالي والضاني"، بسعر موحد بـ 170 جنيها للكيلو، مع شرط ألا يأخذ المواطن أكثر من 2 كيلو.

أسعار اللحوم في مبادرات قنا

أوضح أحمد علي، جزار، بموقع بيع اللحوم بجوار السكة الحديد في مدينة قوص، "اللحمة العجالي بـ 170 جنيه خلي الكل ياكل"، ما دفع المواطنين يترددون على شادر اللحوم مصطفين في طوابير لشرائها.

وقال أحمد علي، الجزار المشرف على شادر بيع اللحوم البلدي في قوص، إن الفكرة أتت بعد الجشع الشديد الذي حدث في ارتفاع أسعار اللحوم في محافظة قنا والتي وصلت إلى 260 جنيها في العديد من المناطق بالمحافظة، قمنا بالتنسيق مع مجلس المدينة وعدد من الجزارين لعمل مبادرة تخفيض اللحوم لتخفيف المعاناة على المواطنين.

مبادرة تخفيض اللحوم بقنا

وتابع في تصريحاته لـ"الوطن": قمنا بشراء العجول والخراف من الأسواق والمزارعين في قرى قوص، وتم ذبحها داخل مجزر مركز نقادة ونقلها مرة أخرى بمدينة قوص، وتم بيعها بالكامل وكان إقبال كبير من المواطنين عليها.

وأضاف "علي"، أن العجول والضاني يتم ذبحها داخل مجزر نقادة، سيتم يتم بيعها بجوار مزلقان السكة الحديد بقوص.

بيع اللحوم البلدي في دشنا

ومن ناحية أخرى، أعلن مجلس مدينة دشنا شمال محافظة قنا، عن فتح شادر لبيع اللحوم البلدي بداية من مارس المقبل، ويستمر حتى بعد شهر رمضان بسعر 180 جنيها للكيلو.