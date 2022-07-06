سعر كيلو اللحمة قايم اليوم في منافذ وزارة الزراعة.. «أرخص من السوق»

ينتظر الكثير من المواطنين عيد الأضحى المبارك، فهناك العديد منهم يرغبون في ذبح الأضاحي خلال أيام العيد، ولكن توجد فئة أخرى تكتفي بشراء ما يحتاجون إليه من كميات مناسبة لهم من اللحوم، ما يجعلهم يبحثون عن سعر كيلو اللحمة قايم اليوم بكثرة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر كيلو اللحمة قايم اليوم، التي جاءت كالتالي:

سعر كيلو اللحمة قايم اليوم

تعد منافذ وزارة الزراعة هي أكثر الأماكن التي يتواجد بها اللحوم بسعر مناسب لجميع الفئات من المواطنين، كما أنها توفر العديد من الأنواع المختلفة، سواء كانت لحوم حية أو ضأن أو بقري أو جاموسي، لتكون متوفرة في منافذها المختلفة في جميع محافظات مصر، بأسعار مخفضة عن المحلات التجارية الأخرى.

وأعلنت وزارة الزراعة في بيانات سابقة لها عن أسعار اللحوم قايم اليوم، ليصل سعر الكيلو القائم للخراف إلى 77 جنيها، فيما وصل سعر اللحوم القائم من العجول البقرية إلى 70 جنيهًا زنة 400 كيلو فأعلى، أما العجول التي تصل أوزانها بين 300 و400 كيلو فيصل سعر الكيلو الواحد قائم إلى 72 جنيهًا، وبالنسبة لسعر العجول الجاموسي فجرى تحديد السعر بـ64 جنيها للكيلو القائم من 300 كيلو إلى 400 كيلو، و62 جنيها من 400 كيلو فأعلى.

وبالنسبة لأسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة، فقد وصلت أسعار اللحوم في المنافذ المختلفة لها في جميع المحافظات، ليبلغ سعر الكيلو منها إلى 135 جنيهًا للكيلو الكندوز، كما يصل سعر الكيلو من اللحوم الضأن إلى 125 جنيهًا.