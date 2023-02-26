محمد أمين راضي يكشف لـ مصطفى عمار عن بكائه بسبب «نيران صديقة»

قال المؤلف محمد أمين راضي، إن هناك العديد من الأشياء التي حدثت له خلال العشر السنوات الماضية، تحديدا بعد كتابته مسلسل «نيران صديقة» في 2013، لافتا إلى أن هذه السنوات كانت صاخبة بشكل مبالغ فيه.

حماس صناع «نيران صديقة»

وأضاف «راضي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الإعلامي مصطفى عمار، أن مسلسل «نيران صديقة» يمثل له لحظة في حياته، وحماس لصناعة نيران سواء من صناعة أو الممثلين المشاركين فيه كانت كبيرة، وتجسيد للمألوف والمتعارف عليه وقتها، خاصة أن المسلسل كان بعد عامين من اندلاع ثورة يناير.

بكاؤه بعد أول حلقة

وأوضح أن الممثلين المشاركين في المسلسل لم يشعروا بالسعادة بسبب النص فقط، ولكن بالتجربة ككل، متابعا: «بحب نيران صديقة بشكل استثنائي، وبعد أول حلقة قعدت أعيط مع نفسي في الغرفة، ومنة شلبي اتصل بيا، اللي ليها دور كبير في المسلسل دة».

ولفت أن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة وجد نفسه في الكتابة بعد حوالي 9 سنوات من خلال مسلسل «الشهد والدموع».