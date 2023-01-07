نسرين أسامة أنور عكاشة عن فيلم الباب الأخضر: فاق توقعاتي

أعربت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، عن سعادتها الغامرة بردود الأفعال الرائعة التي تلقتها بعد عرض فيلم الباب الأخضر، من روائع والدها الراحل، الذي يجري عرضه خلال الفترة الحالية عبر منصة WATCH IT، موجهة رسالة للمخرج رؤوف عبد العزيز، قائلة: «عندما يكون المخرج مبدعا نرى عملا متميزا على جميع المستويات.. شكرا».

وأشارت نسرين عكاشة إلى أنها حينما شاهدت الفيلم للمرة الأولى قبل عرضه للجمهور، كانت سعيدة به جدا، خاصة في ظل وجود مخرج مبدع كالمخرج رؤوف عبدالعزيز، الذي استطاع أن يترجم كل كلمة في السيناريو بأمانة وحرفية شديدة، ورفض نهائيا إدخال أي تفاصيل يمكن أن تؤثر على السيناريو.

ابنة أسامة أنور عكاشة تتحدث عن الباب الأخضر

وأكدت ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، أنها كانت تتوقع أن يكون الفيلم جيدا ولكن ما حدث فاق كل توقعاتها بوصوله لمستوى مبهر بقيادة مخرج عبقري كان شديد الحرص على متابعة كل تفاصيله معنا بشكل مستمر حتى يخرج للجمهور بالشكل الذي يرضينا، واستطاع الجمع بين الصورة الرائعة الجميلة والمحافظة على كل حرف في السيناريو يخرجه بشكل المطلوب دون تغيير أي شيء، بالإضافة إلى امتنانها للأبطال وفريق العمل كله لأنهم كلهم مميزين وقدموا أدوارهم بشكل احترافي.

وأوضحت نسرين، أنها تفاجأت برد فعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي على السيناريو، ولم تكن تتوقع أن يوصل الفيلم معنى الانتماء والهوية الوطنية الذي كان يقصده والدها للناس، مشيرة إلى أنها إلى جانب ذلك وصلتها العديد من ردود الأفعال حول مدى براعة ودقة السيناريو الذي تم كتابته من 30 عاما.

وتصدر فيلم الباب الأخضر، عن رائعة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وتصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT الرقمية، بعد أول يوم عرض.

وجاء فيلم الباب الأخضر في المركز الأول بقائمة الأعلى مشاهدة، عبر منصة واتش إت الرقمية الأكثر انتشارًا.

أبطال فيلم الباب الأخضر

ويشار إلى أن فيلم الباب الأخضر، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبدالمغني، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلي، رشدي الشامي، عابد عناني، إسلام حافظ، حنان سليمان، وإنتاج شركة كودكس Codex، وإخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلي البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

فيلم الباب الأخضر، قصة وسيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الراحل، الذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.