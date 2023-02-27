المجر: نتوقع المزيد من محاولات أوروبا لفرض عقوبات على النووي الروسي

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في مقابلة مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إنه يتوقع المزيد من محاولات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على القطاع النووي الروسي.

وأضاف سيارتو، أن الهجوم على خطي أنابيب الغاز «السيل الشمالي 1 و2» الروسيين، يجب اعتباره عملا إرهابيا، مشيرا إلى ضرورة أن تقدم منظمة «الأمم المتحدة» آلية للتحقيق في الحادث.

وفي 26 سبتمبر من العام الماضي، وضعت هجمات وصفتها السلطات الروسية بالإرهابية على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي «السيل الشمالي 1 و2» إلى أوروبا في وقت واحد.

«سي آي أيه»: بوتين واثق للغاية من قدرة جيشه على إخضاع أوكرانيا

من جانبه، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»،وليام بيرنز، إن فلاديمير بوتين كان يستخف بعزم«واشنطن» على دعم أوكرانيا، مضيفا في مقابلة مع برنامج «واجه الأمة» على شبكة «سي بي إس» الأمريكية، إن الرئيس الروسي واثق للغاية من قدرة جيشه على إخضاع أوكرانيا.

وأوضح بيرنز، أن الرئيس الصيني، «شي جين بينج» راقب تطور الأزمة الأوكرانية عن كثب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان دعا عدة آلاف من المتظاهرين، يوم الأحد، إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وطالب المتظاهرون بإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

"هذا هو السبيل الوحيد للمضي قدما"، هكذا صرح تييري بودسون رئيس الاتحاد العمالي العام البلجيكي.

وقالت المتظاهرة إيفييه إيكمان: "دعونا نوقف النيران.. دعوا الساسة يقومون بتسوية الشؤون الدبلوماسية، فالشعب يريد السلام، والخبز"، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".