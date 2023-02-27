القوات الأوكرانية تسقط أهدافا معادية في سماء العاصمة «كييف»

أسقطت القوات الأوكرانية، أهدافا معادية في سماء العاصمة «كييف»، فيما أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى توجه أهداف أخرى نحو «جيتومر» ومنطقة «بولتافا».

أوكرانيا: أصوات الانفجارات ناتجة عن إسقاط أهداف في السماء

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام محلية، إلى انفجارات دوت في الضفة الشرقية لنهر دنيبرو بالعاصمة «كييف»، رجحتها الوسائل أنها بسبب الدفاعات الجوية.

وكانت السلطات الأوكرانية، تحدثت في وقت سابق، عن تصدي دفاعاتها الجوية، لطائرات بدون طيار «مسيرات» في «تشيرنيهيف» شمال البلاد.

وفي وقت لاحق، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن أصوات الانفجارات في العاصمة «كييف» ناتجة عن إسقاط أهداف في سماء المدينة.

من جانبها، أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى أن القوات الأوكرانية تحاول إسقاط أجسام غريبة في سماء العاصمة «كييف».

وفي تصريح لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن على السلطات في العاصمة الصينية «بكين» أن تقرر ما إذا كانت ستساعد روسيا في الأزمة الأوكرانية، وأن تأخذ في الاعتبار تكاليف الأمر الملموسة.