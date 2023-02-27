«القومي للمرأة» يشارك في فعاليات إطلاق برنامج «أسرة» للصحة الإنجابية

شارك المجلس القومي للمرأة، في فعاليات إطلاق برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «أسرة»، الذي أطلقته مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المصرية، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك بالمتحف المصري الكبير.

وقال الدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس القومي للمرأة، خلال كلمته في الفعالية، إنّ المجلس يعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرا إلى أنّ الاستراتيجية تشتمل 4 محاور عمل متكاملة، وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلا عن العمل الجاد لتغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.

تنمية الأسرة المصرية

وأشار الدكتور ماجد عثمان، إلى ترحيب المجلس القومي للمرأة بمشروع «أسرة» الذي يتقاطع في أهدافه مع المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، نظرا للترابط بين تمكين المرأة، وجهود تمكين الأسرة، مشيرا إلى أنّ الدراسات والأبحاث تشير إلى وجود قيم في المجتمع غير مواتية للتنمية وتحول دون تمكين المرأة، وبالتالي فالعمل على تغيير هذه القيم داخل الأسرة وتضمين الشباب والفتيات في هذه الجهود، أمر غاية في الأهمية، ولذلك فإنّ برنامج «أسرة» يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي برنامج «أسرة» ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويحظى بدعم المجلس القومي للمرأة والعديد من الجهات، منها «وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف، والكنيسة المصرية، ومحافظي المحافظات المشاركة»، ويستهدف تسهيل إمكانية وصول المواطنين إلى معلومات مهمة بشأن تنظيم الأسرة الطوعي، والاستشارات الطبية، ووسائل منع الحمل، والخدمات ذات الصلة، مع تعزيز المعرفة بالصحة الإنجابية.