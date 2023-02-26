إزاي أتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف الخط الساخن

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، الخدمات للمواطنين وتتواصل معهم بالإضافة إلى تلقيها الشكاوي والبلاغات أو الاستفسارات، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أهم هذه الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن وأرقام التواصل معها:

أرقام التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي

استقبال الشكاوى الواردة للمنظومة الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.

استقبال الشكاوي والبلاغلات على حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.

فريق التدخل السريع وبرنامج أطفال بلا مأوى التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي يستقبل شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية عن طريق الخط الساخن 16439.

الخط الساخن 1442 لتطوع الشباب فى برنامج وعي للتنمية المجتمعية، من خلال إرسال رسالة مجانية تحمل اسم كلمة تطوع.

وللإستفسارعن برنامج تكافل وكرامة خصصت وزارة التضامن الاجتماعي الخط الساخن 19680.

الخط الساخن 15044 للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

خصص صندوق علاج الإدمان والتعاطي الخط الساخن "16023" لطلب المشورة والتوعية وتقديم خدمات العلاج بشكل مجاني.

للتقديم لوظيفة رفيق مسن بالمحافظات المستهدفة، ملء استمارة طلب خدمة رفيق المسن وإرسال الإستمارة عبر البريد الإلكتروني care@moss.gov.eg أو يدوياً بمقر الوزارة.

التقدم للعمل كرائدة ريفية أو مجتمعية من خلال وزارة التضامن الإجتماعى وزارة التضامن الإجتماعي أو بإرسال رسالة نصية قصيرة sms بكلمة توظيف على رقم 1442.

للحصول على خدمات برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية الدخول على الموقع الإلكتروني.