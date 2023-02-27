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بشار الأسد يشكر مصر على حسن استضافة اللاجئين السوريين: عاملوهم كأشقاء

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سحر المكاوى
10:04 ص | الإثنين 27 فبراير 2023
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

قدّم الرئيس السوري، بشار الأسد، الشكر لمصر وشعبها العظيم، على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها، وحسن معاملتهم كأشقاء، وذلك خلال استقباله سامح شكري، وزير الخارجية المصري، الذي يزور سوريا حاليا. 

وعقب لقاءه مع الرئيس السوري بشار الأسد، عقد وزير الخارجية، جلسة مباحثات مع نظيره السوري، في مقر وزارة الخارجية السورية.

ونقل وزير الخارجية، رسالة تضامن ومؤازرة من حكومة وشعب مصر مع الأشقاء في سوريا جراء الزلزال المدمر، حسب ما أفاد بذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

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