رئيس «النواب»: جئنا إلى سوريا لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال المُدمر

توجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ضمن وفد الاتحاد البرلماني العربي المُؤلف من رؤساء برلمانات مصر والعراق والأردن وفلسطين والإمارات وليبيا، إلى العاصمة السورية دمشق.

وجاء ذلك تنفيذًا لقرارات المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي والذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد.

مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المُدمر

وفي مُستهل الزيارة، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، وفد الاتحاد البرلماني العربي، إذ أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الزيارة تأتي تأكيدًا على الدعم والتضامن التام مع الشعب السوري الشقيق في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المُدمر.

التضامن مع الشعب السوري

وعقب ذلك اللقاء، توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووفد الاتحاد البرلماني العربي، للقاء أعضاء مجلس الشعب السوري.

وأكد «جبالي»، على الرباط التاريخي الذي يربط مصر وسوريا، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تهدف لمؤازرة الشعب السوري الشقيق، ومُتمنيًا لسوريا الشقيقة وشعبهًا الصامد المناضل كل الازدهار والرفاهية والرخاء.