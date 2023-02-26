هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب سوريا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، سوريا، على عمق 2 كيلو متر.

وقال مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 26 كم جنوب «أنطاكيا» جنوب تركيا و10 كيلومترات بين الشمال والشمال الغربي من يايلاداجي «أوردو سابقا»

«الأغذية العالمي»: وضع سوريا يرقى إلى مستوى كارثة فوق كارثة

وأشار المدير التنفيذي لـ«برنامج الأغذية العالمي» ديفيد بيزلي بعد زيارة مدينة «أنطاكيا» جنوب تركيا، إلى أن الوضع السوري يرقى إلى مستوى كارثة فوق كارثة، مشددا في بيان، على زيادة توصيل المواد الغذائية إلى سوريا عبر جميع الطرق دون قيود، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، وصلت 7 طائرات من الإمارات إلى 3 مطارات «دمشق-اللاذقية-حلب» تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من زلزال سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».