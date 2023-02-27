«التخطيط» تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية للغربية بعام 2022/2023 

اتجه وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وسيد زكريا البهى وكيل أول وزارة والمشرف على قطاع الإدارة المحلية بالبنك، لزيارة محافظة الغربية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة هبة مغيب، أن الزيارة جاءت في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي؛ لإجراء المتابعات الميدانية للوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 بالمحافظات.

متابعة مشروعات أعمال رصف طرق متفرقة

وأشارت رئيس بنك الاستثمار القومي، إلى أن الزيارة شملت متابعة مشروعات أعمال رصف طرق متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، وعدد من المشروعات الإنتاجية كمحطة إنتاج البيض، مشروعات تطوير كورنيش النيل بمراكز طنطا والمحلة الكبرى وسمنود، وكذا مشروعات كهرباء وإنارة، إلى جانب مشروعات تدعيم وحدات محلية، ومشروعات تطوير أمن وإطفاء ومرور، فضلًا عن متابعة إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وتضمنت الزيارة لقاء وفد الوزارة والبنك، بالدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمسئولين بالمحافظة.