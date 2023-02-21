وزارة التخطيط في جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة مشروع الانتقال إليها

ترأس دكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجنة متابعة مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية بالوزارة، في جولتها لتفقد مقر مبنى وزارة التخطيط بالعاصمة لمتابعة الموقف التنفيذي حول جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المنتقلين.

وشارك باللجنة، مهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، مهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي، طارق عبد الخالق مستشار الوزيرة والمشرف على الموارد البشرية، اللواء أسامة ماضي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالوزارة، طارق صادق مدير مشروع تنفيذي أول - مشروع نقل الوزارات للعاصمة الإدارية، وبحضور السادة أعضاء اللجنة المسئولة عن نقل العاملين للعاصمة.

توافر كل الأجهزة وأنظمة الاتصالات والشبكات

وأكد كمالي حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على متابعة العمل بالمبنى الخاص بها في العاصمة الإدارية الجديدة وضمان جاهزيته قبل الانتقال النهائي للموظفين، وكذا ضمان توافر كل الأجهزة وأنظمة الاتصالات والشبكات لمتابعة العمل بشكل ثابت، مشددًا على ضرورة حل أية معوقات قد تواجه سير العمل هناك.

متابعة عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح كمالي أن المبنى مجهز على أعلى مستوى من الإمكانات والوسائل التي تضمن أداء العمل بشكل متطور وكذا تضمن راحة العاملين به، موضحًا أن عملية الانتقال إلى العاصمة الادارية بدأت فعليًا للعاملين المسؤولين عن توفير وسائل العمل، على أن تُستكمل عملية الانتقال تباعًا لحين الانتهاء من نقل الوزارة بالكامل، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمتابعة عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.