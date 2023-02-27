وزير الخارجية: نقلت رسالة الرئيس السيسي إلى «الأسد» بالتعازي في ضحايا الزلزال
كتب:
نرمين عفيفي
10:33 ص | الإثنين 27 فبراير 2023
سامح شكري - وزير الخارجية
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّه التقى صباح اليوم، الرئيس السوري بشار الأسد، ونقل له رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتضامن والمواساة للشعب السوري الشقيق، والاستعداد لاستمرار تقديم ما نستطيع من دعم لمواجهة آثار الزلزال.
وقدّم وزير الخارجية خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، خلال زيارته إلى سوريا، التعازي في ضحايا الزلزال المدمر، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.