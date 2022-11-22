سامح شكري: مستمرون في تشجيع الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر واليونان

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه جرى بحث التعاون بين مصر واليونان في قضية العمالة لتحقيق التقدم الاقتصادي المشترك، ويجرى الاستمرار في التنسيق والتفاعل بين البلدين من خلال زيارة قريبة لأثينا لتوسيع التعاون بين مصر واليونان.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري له أولوية في إطار التنسيق بين مصر واليونان ودائما على جدول الرئيس السيسي ورئيس الوزراء، لافتا إلى أننا نعيش في أجواء اقتصادية متوترة وسط ضغوط عالمية لها تأثيرها، بما يؤكد أننا مستمرين في تعزيز الروابط بين قطاع الأعمال في مصر واليونان وتشجيع الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري والتكامل بين البلدين في النطاق الاقتصادي.

وأشار إلى أن الروابط الجغرافية تسمح بتطوير القدرة على تبادل السلع والمنتجات بشكل متكامل، وسنظل نعمل على تجاوز أي قصور في الملف، وقد وصلنا بمستويات متقدمة والآمال معقودة على الارتقاء بالتعاون وبحث مجالات جديدة لخدمة مصلحة الشعبين.