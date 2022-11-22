سامح شكري: وقعنا اتفاقية مهمة بشأن العمالة الموسمية في اليونان

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تعاون بين أجهزة مصر واليونان لتوثيق التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني والعسكري، مشيرا إلى أنه عقد مباحثات منفردة مع نظيره اليوناني تناولت قضايا ثنائية ومتابعة مع ما جرى تبادله بين قيادات البلدين والأوضاع الإقليمية والقضايا الملحة في منطقة شرق المتوسط وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على ملف أمن الطاقة والغذاء.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى خلال المباحثات توقيع اتفاقية مهمة في إطار العمالة الموسمية لفتح المجال بشكل منتظم وقانوني لعمل المواطنين المصريين في اليونان، دعما للاقتصاد اليوناني، ويجرى في مجال الزراعة كبداية ثم التوسع بعد ذلك في باقي القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن مصر واليونان تسعيان لتحقيق الاستقرار والأمن في منطقة شرق المتوسط والعمل على مواجهة التحديات المختلفة بما فيها قضية الهجرة.