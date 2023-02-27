وزير الخارجية: زيارتي إلى سوريا هدفها «إنساني».. ومستعدون لتوفير ما يحتاجه الأشقاء

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّه ناقش مع نظيره السوري، الجهود المبذولة لتحفيف الأعباء عن المواطنين السوريين، مشددا على أنّ الشعب السوري له مكانته لدى الشعب المصري، وزيارته اليوم هدفها إنساني في المقام الأول، لنقل التضامن على مستوى القيادة والحكومة والشعب المصري للشعب السوري.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري، خلال زيارته لسوريا، أنّ مصر تتعامل في أزمة الزلزال بما يربطها مع الشعب السوري من علاقات إنسانية، مشددا على أنّ مصر على أتم الاستعداد لتوفير كل سبل الدعم الإنساني لمؤازة الأشقاء بسوريا، وسيتم التنسيق مع الحكومة السورية وفق الأولوليات التي تحددها.