الدفع بـ15 سيارة سرفيس و3 أتوبيسات لمواجهة الازدحام بموقف دسوق

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، بـ15 سيارة سرفيس و3 أتوبيسات لمواجهة ازدحام طلاب الجامعات بموقف دسوق، والموظفين والركاب المتجهين من دسوق إلى كفر الشيخ، تزامناً مع الفصل الدراسى الثاني.

الدفع بـ15 سرفيس و3 أتوبيسات

ومن جانبه، تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، حركة نقل الركاب بالمواقف فى السادسة صباحاً، وتم الدفع بـ15 سرفيس و3 أتوبيسات لخط «دسوق - كفر الشيخ»، لنقل طلاب الجامعة والموظفين والركاب المتهجين من دسوق إلى مدينة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق مع وحدة المرور بدسوق.

كما تم ضبط أي مخالفات من السائقين، على كافة الخطوط داخل المواقف، مع انتشار رجال المرور بمواقف سيارات الأجرة بدسوق لضبط حركة سير السيارات.

جاء ذلك، بحضور المقدم فؤاد زايد، رئيس وحدة مرور دسوق، والمحاسب وليد فاروق نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، ومديرى المواقف ومشروع السرفيس.

الارتقاء بمستوى الخدمات العامة

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.