فريق أسوان يقضي ليلته في كفر الشيخ استعدادا لملاقاة غزل المحلة اليوم

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان الرياضي، مساء أمس الأحد، فندق إقامته في محافظة كفر الشيخ، للمبيت بها، استعدادًا لمباراة غزل المحلة، المقرر لها في الثالثة إلا الربع من عصر اليوم الاثنين، ضمن الجولة العشرين من عُمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفريق يُغادر كفر الشيخ ظهر اليوم الاثنين

وقضى فريق أسوان ليلته في أحد الفنادق الخاصة بمدينة كفر الشيخ، والتي تبعد حوالي 20 دقيقة عن مدينة المحلة التي ستُقام المباراة على أرضها، ومن المقرر أن يُغادر الفريق كفر الشيخ ظهر اليوم الاثنين متوجهاً إلى استاد المحلة.

ترتيب غزل المحلة وأسوان في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 19 مباراة حقق خلالهم الفوز في 7 لقاءات، وتعادل في 6 مواجهات، وهُزم في مثلهم، فيما سجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.

بينما يحتل فريق أسوان المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 22 نقطة، بعد أن خاض 19 مباراة حقق خلالهم الفوز في 6 لقاءات، وتعادل في 4 مواجهات، وهُزم في 9 مباريات، فيما سجل 18 هدفًا، واستقبل 23 هدفًا.