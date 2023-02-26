ضبط طن دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة ببيلا في كفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط طن دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخص لها قانونا، وبدون إشراف بيطري بمركز بيلا، وجرى تحرير محضر بالمخالفة، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة، وذلك بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ضبط طن دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة

جاء ذلك، بإشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتور محمد المهدي، مدير عام إدارة بيلا البيطرية، بالاشتراك مع الإدارة الصحية ببيلا، وتشكلت اللجنة برئاسة دكتور الششتاوى محمد الششتاوى، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وعضوية كلا من دكتور محروس رمضان حمد، طبيب التفتيش بإدارة المجازر، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بإدارة بيلا، وهاني عبدالقادر، مفتش أول الأغذية ببيلا.

استمرار الحملات التموينية بكفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات على المخابز، والمجازر والمحلات التجارية، لتوصيل الدعم لمستحقيه، وضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية، وضبط الأسعار، والتأكد من أن اللحوم صالحة وتخضع للكشف قبل الذبح، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، مشيرا إلى أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يجرى تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الأجهزة التنفيذية.