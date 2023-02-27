السيطرة على حريق محدود بسور المدينة الجامعية بنين في أسوان «صور» 

تمكنت جامعة أسوان من السيطرة على حريق محدود نشب في آخر سور المدينة الجامعية بنين في أبوالريش.

جامعة أسوان

وقال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب، إن قوات الحماية المدنية بأسوان، بالتعاون مع مشرفي المدينة، تمكنوا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على حريق أسوار المدينة الجامعية بأسوان للبنين بجامعة أسوان، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المدينة.

حريق جامعة أسوان

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب، أنه تبين من التحريات الأولية، أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي في كمية من الأخشاب خاصة بأعمال صيانة المدينة أبوالريش، والتهمت النيران الخشب الخردة وورق الكراتين المتواجد بجوار آخر سور المدينة الجامعية، وتم إخماد النيران قبل امتداداها لسكن الطلاب، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لمعرفة الملابسات.

وبناءا على توجيهات الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، قام الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالاطمئنان على جميع الطلاب من الناحية الصحية، حيث لم يصب أي منهم بأي أذى، كما تم تفقد جميع أرجاء المدينة الجامعية، خاصة مخزن الأطعمة، وعلى سبيل المثال كميات الأرز والمكرونة والمعلبات والتي تكفى لمدة شهرين مقبلين.

ووجه نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب تعليمات مشددة للمقاول لإزالة جميع المخلفات أولا بأول، دون تجميعها في عدة أيام، لتجنب حدوث ذلك مستقبلًا، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال تجديد دورات المياه والصيانة التي تتم بالطابقين الأول والثاني خلال أسبوعين على الأكثر، كما تفقد دورات المياه الست الأخرى بالمبنى ومدى نظافتها وتشغيلها حرصا على راحة وسلامة الطلاب.