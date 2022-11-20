مناقشة رسالة ماجستير في جامعة أسوان عن انتشار «الفرانكو» بمواقع التواصل

ناقشت جامعة أسوان، رسالة ماجستير بعنوان «تحليل لغوي لأسلوب أدوات التواصل الاجتماعي: دراسة حالة لكل من اللغتين العربية والإنكليزية المكتوبتين» للباحثة بشاير أحمد عبد الزكي أحمد، والتي تهدف تسليط الضوء على ظاهرتين لغويتين ظهرتا على منصات التواصل الاجتماعي وهي «العربيزي» أو «الفرانكو».

محتوى البحث

وأشارت الباحثة بشاير، خلال دراستها إلى أن هذا البحث يهتم بتحليل الظواهر اللغوية التي انتشرت بشكل كبير بين مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال تسليط الضوء على ظاهرتين لغويتين أولهما «العربيزي» أو «الفرانكو» وانتشرت هذه الظاهرة بهدف كتابة اللغة العربية بمزيد من الحروف والأرقام اللاتينية أو الإنجليزية والثانية كتابة اللغة الانجليزية باختصارات جديدة مفهومة بين مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأظهر البحث، أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتأثرون ويميلون إلى استخدام نفس اللغة والتراكيب في عملية التواصل وأغلبها هؤلاء المستخدمين يقومون بقراءة رسائلهم وتصحيحها قبل إرسالها إلكترونيا، كما أن العربية تقرأ بسهولة أكثر منه، وهذا ما أكدته المقابلات التي أجريت مع مستخدميه أنفسهم حيث يشعرون بالسلاسة والراحة عند قراءه النصوص المكتوبة بالحروف العربية الخالصة أكثر من مزيج العربيزي.

أسباب التحول اللغوي

وأوضح البحث، أن أحد أسباب التحول اللغوي من العربية إلى الإنجليزية هي جذب الانتباه والإقناع والحصول على الهيبة أو «البرستيج» والتكاسل لتغيير لغة الهاتف واستخدام المفردات التقنية ولذكر أسماء الماركات والمنتجات، وأخيرًا حسن التعبير عن الأشياء غير المحببة اجتماعيا، أما عن التحول اللغوي من الإنجليزية إلى العربية فترجع أسبابه إلى إظهار التكافل والتحية والتعبير عن مشاعر معينة تظهرها اللغة العربية واقتباس ما تم قوله نصا، ولأسباب دينيه وثقافية فقد أضاف البحث أسبابا أخرى للتحول اللغوي في الحالتين بين اللغتين، كما أظهر البحث أن التحول من إحدى اللغتين للأخرى قد يكون راجعا إلى إظهار الفكاهة أو الدعابة.

منح الدرجة العلمية بامتياز

وقد منحت اللجنة المشرفة على الدراسة البحثية، درجة الماجستير للباحثة بشاير أحمد عبد الزكى أحمد، بتقدير امتياز.

وتضمنت لجنة الإشراف، الدكتور سيف النصر صالح زنقور، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب ورئيس قسم اللغة الإنجليزية جامعة الوادي الجديد، والدكتورة أماني حامد محمد، مدرس اللغويات بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد، والدكتور محمد مصطفى حسونة، مدرس اللغة الإنجليزية وآدابها بكلية الألسن جامعة أسوان.

فيما تكونت لجنة الحكم والمناقشة من: الدكتورة نجوى إبراهيم يونس، أستاذ اللغويات ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية جامعة عين شمس، مناقشاً ورئيساً، والدكتور أحمد علي أحمد إبراهيم، أستاذ اللغويات المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس، مناقشاً، والدكتور سيف النصر صالح زنقور الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب جامعه الوادي الجديد، مشرفاً ومناقشاً.