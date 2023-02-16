وزيرة الهجرة تتفقد توسعات مبادرة «قدم صحيحة» في مستشفيات جامعة أسوان

تفقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، توسعات مبادرة «قدم صحيحة» بمستشفيات جامعة أسوان، التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني، بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في القاهرة، وجمعية النجاة الخيرية في دولة الكويت.

جاء ذلك في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مراكب النجاة؛ تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكرية غير القادرين، حماية لهم من البتر، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقّع بين صنّاع الخير، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وزيرة الهجرة تتفقد غرقة «قدم صحيحة»

رافق وزيرة الهجرة في زيارتها لجامعة أسوان، غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، وسارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، والدكتور محمد إسماعيل الأنصاري مدير عام جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت، واستقبل الوزيرة الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان.

وتفقد الوزيرة غرفة «قدم صحيحة» بمستشفيات جامعة أسوان، واستمعت إلى طبيعة الخدمة التي تقدمها الغرفة للمرضى، وإهداء عدد من المرضى حقائب الأدوية الشهرية بالمجان تمامًا، مثمّنة التعاون المثمر بين مؤسسة صناع الخير والمكتب الكويتي للأعمال الخيرية وجمعية النجاة الكويتية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ومحافظة أسوان لمحاربة أعراض وتبعات واحد من أكثر الأمراض شيوعا، وهو مرض السكر وخاصة القدم السكرية من أجل غاية إنسانية نبيلة، وهي حماية المرضى من الوصول إلى مرحلة البتر وحفاظا على حياتهم.

مؤسسة صناع الخير

فيما أشادت سارة المطيري مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، مثمّنة الجهود الكبيرة التي قامت بها مؤسسة صناع الخير للتنمية من خلال مبادرة قدم صحيحة، التي تستهدف الفحص، والكشف عن مرضى القدم السكرية غير القادرين.

وقال الدكتور محمد إسماعيل الأنصاري مدير عام جمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت، إنّ مبادرة قدم صحيحة من المبادرات المهمة في العمل التنموي، لا سيما أنّها تخدم مرضى القدم السكرية، وهم بأعداد ليست بالقليلة، مشيدا بالجهود التي تقوم بها مؤسسة صناع الخير وامتداد انشطتها الخيرية لنواحي متعددة ساهمت بشكل في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجا في محافظات الجمهورية المختلفة.

وأوضح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أنّ غرفة قدم صحيحة بمستشفيات جامعة أسوان واحدة من أهم غرف المبادرة على مستوى الجمهورية، وقدّمت خدماتها منذ انطلاق عملها قبل عام من الآن لـ500 مريض بمتوسط تردد شهري لكل مريض 3 أشهر بمعدل إجمالي تسليم 1500 شنطة علاجية تترواح قيمتها بين 3 إلى 4 آلاف جنيه بقيمة إجمالية تجاوزت 5 ملايين جنيه، وأن التوسعات ستشهد مضاعفة المبلغ المرصود سنويًا لتقديم الخدمة لضعف العدد الحالي من المرضى حماية لهم من البتر.