إحالة أوراق المتهم بقتل سيدة البرلس للمفتي.. وتأجيل الحكم على شقيقته

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، حضورياً، بإحالة أوراق مزارع لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامه، وحددت جلسة النطق بالحكم على المتهمة الثانية شقيقته لجلسة دور الانعقاد في شهر مايو.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، والدائرة الرابعة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي عبد التواب معوض، وسكرتارية محمد خليفة.

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية رقم 14681 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة البرلس، إلى إقدام المتهم الأول «م.ر.ع.ف.س»، 38 عامًا، مزارع، ويُقيم بقرية الشيخ مبارك في مركز البرلس، على قتل المجني عليها علياء عبدالغني السيد عبدالقادر صلاح، بسبب خلافات بينهما، يوم 30 يناير من العام الماضي 2022.

إخفاء الجثة

وتبين من أوراق القضية قيام المتهمة الثانية «ر.ر.ع.ف.س»، 40 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بقرية الساحل البحري، التابعة لمركز البرلس، في هذه القضية بإخفاء ومعاونة شقيقها في إخفاء جثمان الراحلة دون إخبار جهات الاقتضاء، وكذلك نقل الجثة إلى مزرعة بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، وأشعلا النيران في الجثة لإخفاء معالمها، ودفنا رفاتها بعيدًا عن أعين الناس، في أحد المزارع بإحدى مراكز البحيرة.