تدريب طلاب «أزهر مطروح» على طريقة التعامل مع الزلازل والحرائق

افتتح، اليوم الاثنين، الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والدكتور أحمد عماد ضمن فريق التوعية، البرنامج التدريبي لطلاب المعاهد الأزهرية علي الإسعافات الأولية وحالات الطوارئ، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بمطروح، وذلك بقاعة الجودة بمجمع معاهد مطروح النموذجي، استكمالا للمبادرة التوعوية التي اطلقتها منطقة مطروح الأزهرية للتوعية بطرق التعامل مع الحرائق والزلازل.

توعية الطلاب والمعلمين بالتعامل مع الإصابات

وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية في بداية الافتتاح على أهمية جهود أعضاء الهلال الأحمر المصري، المخلصة في خدمة الوطن في حالة السلم والحرب، مبيناً أن الهدف من التدريب هو توعية الطلاب والمعلمين بطرق التعامل مع الإصابات وقت حدوثها للحد من تطورها ومحاولة مساعدة الغير في المواقف الطارئة، لحين وصول عربة الإسعاف والطبيب المعالج.

إسعافات المصابين

وحاضر في التدريب في مجمع معاهد مطروح الأزهرية محمد حمدي، وتناول بالشرح القواعد الأساسية لإسعاف المصابين، والمهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها الشخص المسعف، كسرعة التصرف، وقوة الملاحظة، والذكاء، مع ضرورة القيام عند إسعاف المصابين بالأهم ثم المهم، واستغلال أبسط الإمكانيات المتاحة لإسعاف المصابين، كما أكد محمد اشرف من الهلال الأحمر على أن هناك بعض التعليمات اللازمة عند إجراء عملية الإسعاف، مثل التعريف عن نفسك كمسعف، ومنح المصاب الثقة بالنفس، والاطمئنان لتجنب توتر الموقف.

فيديو توعوي

وتم عرض فيديو توعوي للطلاب بوضح طرق التعامل مع الزلزال والحرائق، وكذلك الإخلاء الآمن وكيفيه المساعدة لإنقاذ المتضررين خلال الكارثة.