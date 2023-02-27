المذيع شحاتة العرابي يطالب إذاعة القرآن الكريم بمنحه 5 دقائق يوميا: لا تحيلوا صوتي للمعاش

صوت بديع، له في كل بيت ألف ذكرى وذكرى، جملته الشهيرة «إذاعة القرآن الكريم من القاهرة» ترن أصدائها يوميًا، تركت أثرًا لا يزول في قلوب مستمعي الإذاعة من جميع أنحاء العالم، صاحبها هو الإذاعي الكبير شحاتة العرابي، كبير مذيعي القرآن الكريم السابق، الذي أحيل للمعاش بعدما بلغ السن القانوني 60 عامًا، الذي لم يكن له سوى طلب وحيد وهو يودع رحلة عمله مذيعًا على الهواء، وهو ألا يُحال صوته معه إلى المعاش.

الإذاعي الكبير الذي قدم آخر فقراته الإذاعية يوم السبت الماضي 25 فبراير 2023 عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كشف عن مناشدته للإذاعة بالسماح له بتقديم 5 دقائق على الهواء يوميًا دون أجر، قائلًا في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ هذا الطلب يأتي استجابة لمناشدات الكثير من محبيه والذين تأثروا لغيابه عن إذاعة القرآن الكريم بسب إحالته إلى المعاش، موضحًا أن هناك من وصل تأثره إلى حد البكاء والكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شحاتة العرابي

الإذاعي شحاتة العرابي أكّد استعداده أن يتولى إعداد وتقديم فقرة لمدة 5 دقائق على الهواء مجانا، قائلًا: «أناشد رئيس القطاع، لأنه هو من بيده قرار السماح لي بالعودة لجمهوري، حتى الآن لم يتواصل معي أحد، أنا صعبان عليا الناس اللي اتعودوا على صوتي، نفسي أرجع اشتغل في مكاني».

وكان الإذاعي شحاتة العرابي تحدث في تصريحات متلفزة، لبرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، عن مشروعاته المستقبلية، عقب إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانوني.