الإذاعي شحاتة العرابي: الحركة الدعوية والثقافية عادت إلى المسجد.. فيديو

حلّ الإذاعي القدير شحاتة العرابي، ضيفا على حلقة اليوم السبت، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، حيث تحدث عن مشواره المهني وإحالته للتقاعد.

وقال العرابي: «كأي عمل كنا نلاقي وجوها عابسة وأخرى باسمة ومبشرة، لكنني لم ألتفت إلى أي وجه عابس في وجهي بسبب صغر سني، لكن بعد فترة، حصلنا على الرعاية والأبوة والحنو من أساتذة كبار مثل الأستاذ رياض فهمي والأستاذ سعيد العيلي الذي كلفني بإعداد برنامجه في رياض القرآن، فقمت بإعداد 10 حلقات، وقالت لي الحاجة فاطمة طاهر لو اكتشف خطأ سيغضب منك كثيرا، كانت سيدة رائعة وأنا أعتبرها والدتي، فقلت لها إنه لو اكتشف علامة ترقيم واحدة خطأ فلن أعمل هنا مرة أخرى».

منحني كتابا ليساعدني على الإعداد من قبل

وأضاف العرابي: «منحني كتابا ليساعدني على الإعداد من قبل، وعندما انتهيت من الإعداد، قال لي إن هناك آية قرآنية نقلتها بشكل خاطئ، لكنني قلت له إن الكتاب على خطأ، أنا أراجع الآية القرآنية، لأنني لا أنقل دون التثبت والتحقق، لذلك فقد وثق فيّ كثيرا حتى منحني مفتاح مكتبه، أضعت مفاتيح كثيرة وكان ينسخ لي مفتاحا كلما أضعت مفتاحه، لانه كان يثق فيه».

وقال العرابي «أول برنامج لي في إذاعة القرآن الكريم كان مع الأستاذ رياض فهمي وهو برنامج مجلة الفكر الإسلامي، كان شخصا رائعا ذا قلب سليم وصدر منشرح، كان صوته جميلا، ومنحني الثقة والعمل معه كان رائعا للغاية».

وجدت لمسات وفاء من زملاء كثر علمتهم

وحول يومه الأخير في إذاعة القرآن الكريم، قال: «كنت ذاهبا إلى عملي، لم أكن أفكر كثيرا في التقاعد وأنني بصدد يومي الأخير، لم ولا أنقطع عن العمل، لكن حضور زملائي كان كبيرا حتى يسلموا عليّ ويلتقطوا الصور معي قبل أن أغادر الإذاعة، هذا الأمر أسعدني كثيرا، وبخاصة أنني وجدت لمسات وفاء من زملاء كثر علمتهم».

الحركة الدعوية والثقافية عادت إلى المسجد

وواصل: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على عودة الروح للمسجد من خلال الأسبوع الدعوي والثقافي، إذ أنّ الحركة الدعوية والثقافية عادت إلى المسجد، وأنا أحد الذين يشاركون في تقديم الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف».