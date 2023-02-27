7 معلومات عن مسلسل «تحت الوصاية» لـ منى زكي المقرر عرضه في دراما رمضان

تشارك الفنانة مني زكي، في السباق الرمضاني القادم 2023، بمسلسل تحت الوصاية، وذلك بعد غيابها العام الماضي، إذ كانت آخر مشاركة لها في الموسم الرمضاني عام 2021، بمسلسل «لعبة نيوتن»، والذي حقق نجاحا كبيرا.

وترصد «الوطن» في السطور أبرز المعلومات عن مسلسل «تحت الوصاية» لمني زكي.

تفاصيل مسلسل «تحت الوصاية» لـ مني زكي

- منى زكي تصور مسلسل «تحت الوصاية» بشوارع دمياط.

- ينتمي مسلسل منى زكي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

- منى زكي ترتدي الحجاب خلال مسلسل «تحت الوصاية».

- المسلسل تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر.

- يشارك في بطولة مسلسل تحت الوصاية دياب، نسرين أمين، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم.

- مني زكي تجسد سيدة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها قارب صيد.

- مني زكي تاجرة أسماك خلال أحداث العمل.

عرض مسلسل تحت الوصاية لمني زكي عبر قناة «dmc»

جدير بالذكر ان عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن عرض مسلسل «تحت الوصايه» للفنانة منى زكي، طوال شهر رمضان الكريم 2023، علي شاشة قناة «dmc».