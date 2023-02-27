انتخابات تكميلية بدائرة مغاغة في المنيا على مقعد «حته» بعد وفاته

تجري انتخابات تكميلية بدائرة مغاغة العدوة شمال المنيا، بعد إعلان رئيس مجلس النواب اليوم، خلو المقعد بوفاة النائب أحمد حته نائب الدائرة الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 57 عاما.

ونصت المادة 25 من قانون مجلس النواب، على: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

شغل المقعد الشاغر

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

كما نصت المادة 108 من الدستور على: «إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان».

وكان النائب الراحل أحمد حته، أحد الأعضاء المنتخبين بمجلس النواب، أي أنه ينطبق على مقعده إجراء انتخابات تكميلية بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا.

ونعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب أحمد حته، خلال الجلسة العامة النائب أحمد حته، وقال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: «ببالغ الحزن والأسى، ينعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، المغفور له بإذن الله النائب أحمد عبد المحسن حته، عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023».

خالص العزاء والمواساة

وإذ يتقدم مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وأنا إليه راجعون.

كما نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، النائب أحمد حته. ونعي النواب من المنيا ونواب حزب الشعب الجمهوري النائب الراحل حيث كان يشغل منصب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة المنيا