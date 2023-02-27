أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الشركات المختلفة.. اعرف الطن بكام

سجلت أسعار الحديد والأسمنت، استقرارا في شركات البناء المختلفة، اليوم الاثنين، إذ يأمل الراغبين في تشييد منازلهم تراجع السوق والأسعار لشراء ما يلزمهم من الشركات.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين الموافق 27 فبراير، وفق بيان شعبة مواد البناء.

أسعار الحديد والأسمنت

وجاءت أسعار الحديد والأسمنت كما يلي:

سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 28300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن حديد المصريين اليوم نحو 28300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن حديد المراكبي اليوم نحو 27000 جنيه- تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن حديد العشري اليوم نحو 27000 جنيه - تسليم أرض المصنع.

وبلغ سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 28500 جنيه - تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر أسمنت المسلح اليوم نحو 1905 جنيهات.

وسجل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1880 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت المعلم اليوم نحو 1860 جنيها للطن.

ووصل سعر أسمنت وادي النيل اليوم إلى نحو 1860 جنيها للطن.

كما بلغ سعر أسمنت المخصوص الويم نحو 1860 جنيها للطن.

ووصل سعر أسمنت سيناء اليوم إلى نحو 1850 جنيها للطن.

أسمنت حلوان وصل إلى نحو 1900 جنيها للطن.