مصانع الحديد تعلن «أسعار مارس» خلال ساعات.. واستقرار الأسمنت

تعتزم شركات إنتاج حديد التسليح، إعلان أسعار الحديد مارس 2023، غدًا، فيما حافظت أسعار الأسمنت على تراجعها بعد هبوط بلغ 200 جنيه في الطن الأسبوع الماضي.

سعر حديد عز في السوق

وسجل سعر حديد عز في السوق، فبراير 2023، 26,985 جنيها للطن، واستقر سعر طن حديد السويس للصلب عند 26,850 جنيها، وبلغ سعر حديد بشاي 28,500 جنيها، أما حديد المراكبي فبلغ سعره 27,000 جنيه، وسجل حديد المصريين 26,850 جنيها للطن، وحديد العشري 26,500 جنيه، وحديد الجارحي 27,000 جنيه، في حين جاء سعر طن حديد مصر ستيل 26,000 جنيه، وطن حديد الكومي 26,000 جنيه وحديد العلا 25,200 والجيوشي للصلب 25,500 جنيه.

وبحسب بيانات مستقاة من الاتحاد العربي للصلب، بلغت أسعار الخردة 452 دولارا أمريكيا للطن، وأسعار خام الحديد 127 دولارا للطن، في حين تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 580 و620 دولارا للطن، وأسعار حديد التسليح ما بين 750 و780 دولارا للطن.

أسعار الأسمنت

وعلى صعيد أسعار الأسمنت، سجلت 1933 جنيها للأسمنت المسلح، و1890جنيها لأسمنت النصر، و1923 جنيها أسمنت حلوان، والعسكري بني سويف 1860 جنيها، وسيناء بـ 1865 جنيها والمنيا 1900 جنيه.