أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. «المصريين» يصل إلى 28300 جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم من أكثر ما يهتم به المواطنوان الراغبون في شراء مواد بناء، كما يهتم بها العاملون في مجال شركات العقارات أيضا.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وتختلف أسعار الحديد والأسمنت اليوم في الشركات المختلفة، وجاءت الأسعار اليوم الجمعة الموافق 24 فبراير كالتالي:

أسعار الحديد اليوم

- سجل سعر حديد عز نحو 28300 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 27000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد بشاي عند 28500 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد العتال نحو 27500 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين نحو 28300 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد مصر ستيل نحو 27000 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد العشري نحو 27000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد عطية اليوم 27500 جنيه للطن

- سجل سعر حديد سرحان اليوم 26500 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المعادي اليوم 27000 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد الكومي اليوم 27000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1933 جنيها.

- بلغ سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1890 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة وادي النيل اليوم الأربعاء إلى 1863 جنيها.

- بلغ أسمنت السويدي اليوم الأربعاء نحو 1940 جنيها.

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الأربعاء إلى 1925 جنيها.

- سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا «المعلم» نحو 1865 جنيها.

- سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا سجل نحو 1900 جنيه.

- بلغ سعر أسمنت بشركة سيناء نحو 1865 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء «التعمير» إلى نحو 1865 جنيها.

- سجل سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» نحو 1860 جنيها.