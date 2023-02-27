الاتحاد الأوروبي: نبذل جهدا غير مسبوق في مؤتمر المانحين لمساعدة ضحايا الزلزال

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن مؤتمر المانحين الدولي المقرر عقده يوم 16 مارس المقبل لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر، سيكون جهدا غير مسبوق من المجتمع الدولي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

التقرير النهائي لحجم الخسائر سيصدر خلال أسابيع

وذكرت وسائل إعلام تركية، نقلا عن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، قوله إن التقدير النهائي لحجم الأضرار التي خلفها الزلزال سيتم إصدارها في تقرير خلال أسابيع، في إشارة إلى أن نتائج هذا التقرير أساسية قبل تنظيم مؤتمر المانحين.

وأضاف «فارهيلي» أن المؤتمر المنتظر سيكون جهدا غير مسبوق من المجتمع الدولي، للمساعدة والمشاركة بشكل كبير في عملية إعادة الإعمار في تركيا وسوريا، لافتا إلى أنه يجرى التواصل مع الشركاء من المؤسسات المالية الدولية، إفاضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي، من أجل حشد الجهود لهذا الأمر.

الاتحاد الأوروبي والسويد سينظمان المؤتمر

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن مؤتمر المانحين سيجرى تنظيمه من قبل المفوضية الأوروبية والحكومة السويدية التي تولت الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير الماضي ولمدة 6 أشهر، وسيتم عقده في العاصمة البلجيكية «بروكسل».

وتتوالى الهزات الارتدادية في المنطقة، منذ زلزال شرق المتوسط المدمر، الذي وقع في السادس من فبراير الجاري، مخلفا أكثر من 51 ألف قتيل، وأكثر من 125 ألف مصاب في تركيا وسوريا، وبلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، كما صنف بأنه خامس الزلازل فتكا في القرن الحادي والعشرين.