البنك الدولي: 34.2 مليار دولار إجمالي خسائر الزلزال المدمر في تركيا

أعلن البنك الدولي أن قيمة الأضرار المادية المباشرة التي خلفها زلزال 6 فبراير الجاري المدمر نحو 34.2 مليار دولار في تركيا، فيما قد تصل إجمالي تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في البلاد إلى أكثر من ذلك، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

تكلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 100 مليار دولار في تركيا

من جهته، قال هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا، للصحفيين، اليوم الاثنين، إنه بحسب تقديرات البنك، فإن تركيا ستشهد انخفاضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لها خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 3.5% و4%، وذلك بسبب زلزال شرق المتوسط الذي ضرب جنوب البلاد في السادس من فبراير الجاري.

وتسبب الزلزال المدمر، الذي وصف بأنه «كارثة القرن»، في تضرر وانهيار أكثر من 160 ألف مبنى يشمل 520 ألف وحدة سكنية في تركيا، في حين يتوقع خبراء اقتصاديين أن تكلفة إعادة الإعمار البنية التحتية والمباني المتضررة جراء الزلزال في تركيا قد تصل إلى 100 مليار دولار.

الوضع كارثي في سوريا

وعن زلزال سوريا، قال البنك الدولي إنه سيصدر تقديرا منفصلا عن الأضرار التي وقعت في سوريا، واصفا الوضع هناك بأنه «كارثي».

وتتوالى الهزات الارتدادية في المنطقة، منذ زلزال شرق المتوسط المدمر، الذي وقع في السادس من فبراير الجاري، مخلفا أكثر من 51 ألف قتيل، وأكثر من 125 ألف مصاب في تركيا وسوريا، وبلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر.