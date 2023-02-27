رئيس فرنسا: نعمل على سياسة جديدة للتعامل مع الدول الأفريقية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الجمهورية الفرنسية تعمل على سياسة جديدة للتعامل مع الدول الأفريقية، خاصة أن باريس لديها توجه جديد تجاه القارة.

التنسيق العسكري بين فرنسا وأفريقيا

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال كلمة له نقلتها قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الاثنين، أن بلاده ستنهي وجود القواعد العسكرية الفرنسية بأفريقيا، وسيكون تواجدها في أفريقيا عبر قواعد مشتركة مع الدول الأفريقية، متابعا: «مجموعة فاغنر الروسية هي شريان الحياة للأنظمة التي تقترب من السقوط في أفريقيا».

أهمية توقيت حديث ماكرون

ويأتي حديث ماكرون بعد أزمة في عدة دولة إفريقيا وعلى رأسها بوركينافاسو، حيث تتواجد قوات مسلحة فرنسية تعمل على مواجهة الجماعات المسلحة لكن أهل البلاد يرفضونها ويفضلون تواجد قوات محلية أو تدريب قواتهم المحلية في الخارج ثم الاعتماد عليها.