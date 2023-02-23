«الإليزيه»: ماكرون سيزور دولا في وسط أفريقيا مطلع مارس المقبل

أعلنت الرئاسة الفرنسية «الإليزيه»، أنّه من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جولة أفريقية تشمل الجابون وأنجولا والكونغو، في الفترة من الأول حتى 5 مارس المقبل، وسيختتم جولته في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في سياق تعزيز العلاقات بين فرنسا والدول الأفريقية.

وأفاد قصر الإليزيه، في بيان اليوم الخميس، بأنّ رحلة ماكرون ستبدأ في الجابون حيث سيشارك في «قمة الغابة الواحدة» المكرسة للحفاظ على غابات حوض نهر الكونغو، المقدرة بنحو 220 مليون هكتار من الغابات، وهي ثاني أكبر مساحة للغابات والرئة البيئية الثانية على كوكب الأرض بعد الأمازون، وأصبحت هذه الغابات مهددة الآن بالاستغلال المفرط للإنتاج الزراعي والصناعي وفي بعض الحالات لإنتاج النفط.

ومن المقرر أن يتجه ماكرون بعد ذلك إلى لواندا في 2 مارس لإطلاق شراكة إنتاج زراعي بين فرنسا وأنجولا ومنها إلى برازافيل، عاصمة الكونغو، ويتجه بعد ذلك إلى المحطة الأخيرة من رحلته إلى كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تستهدف زيارته تعميق العلاقات الفرنسية الكونغولية في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والدفاع، حسب ما ذكرت الرئاسة الفرنسية.

يشار إلى أنّه في يوليو الماضي، أجرى ماكرون، والذي يرغب في أن يجعل إفريقيا إحدى أولويات ولايته الرئاسية الثانية، بجولة في الكاميرون وبنين وغينيا بيساو.