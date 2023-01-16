الرئاسة الجزائرية: تبون يتفق مع ماكرون على زيارة باريس خلال مايو المقبل

اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على تحديد موعد زيارته إلى «باريس» خلال شهر مايو المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت الرئاسة الجزائرية في بيان، تناول الرئيسين خلال المكالمة الهاتفية، قضايا تهم العلاقات الثنائية بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتبادل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة.