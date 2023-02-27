التنسيقية تقدم محاضرة «إنجازات الدولة المصرية» في المؤتمر الوطني للنشء

قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، محاضرة تدريبية عن إنجازات الدولة المصرية، خلال مشاركتها في المؤتمر الوطني للنشء بالإسكندرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتناولت المحاضرة النقاش حول أبرز إنجازات الدولة المصرية في كل محافظة من محافظات مصر، وهو ما أكده تفاعل الأطفال مع المحاضرة؛ إذ حرص الأطفال من كل محافظة على ذكر مثال لإنجازات تمت داخل محافظاتهم.

المؤتمر الوطني للنشء

وشهد المؤتمر الوطني للنشء مشاركة أطفال مبادرة «ابني أديبا» التي أطلقتها التنسيقية لتعليم الأطفال الكتابة والجرافيك في الصفوف الأولى، وعرضوا أبرز إنجازات الدولة المصرية في مبادرة حياة كريمة، بحضور مشرف المبادرة سامي الزيات.

600 طفل يحضرون المحاضرة

وأدار الجلسة علي هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما حضرها ما يفوق 600 طفل من مختلف محافظات مصر ومنسقي المحافظات ضمن الوفود المشاركة في المؤتمر الوطني للنشء.