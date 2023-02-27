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مصدر مقرب من نهلة رمضان لـ إيمان الحصري: تعاني من نزيف متواصل

كتب:

محمد أسامة رمضان
11:46 م | الإثنين 27 فبراير 2023
نهلة رمضان

نهلة رمضان

قالت ياسمين عزام، إحدى قريبات نهلة رمضان، بطلة رفع الأثقال، والمرافقة لها بالمستشفى، إن «نهلة» تعاني من نزيف حاد دون توقف منذ 9 سنوات، مشيرة إلى أن الحالة كان يتابعها أكبر 5 أطباء دم في مصر، وشخصوا الحالة على أنها 3 أمراض مناعية.

20 يوما دون حركة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنها تعالج من هذه الأمراض منذ 9 سنوات، وآخر 3 سنوات ساءت الحالة للغاية: «ومنذ نحو 20 يوما توقفت تماما عن الحركة، وتتلقى العلاج بالمستشفى منذ أكثر من 20 يوما».

9 سنوات من المعاناة

وتابعت: «طوال 9 سنوات تعاني من هذه الأمراض المناعية، ولكن كانت الحالة مستقرة باستثناء السنوات الثلاثة الأخيرة»، مؤكدة أن الدولة اهتمت بالحالة، ووزير الشباب زارها: «هما عاملين كل اللي يقدروا عليه، وحتى الآن ليس هناك تشخيص بشكل دقيق لتلقي العلاج، ولا يزال النزيف مستمرا وهي دون حركة».

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