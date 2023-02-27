خبير اقتصادي لـ نشأت الديهي: تغطية الطرح المصري في الصكوك الإسلامية أكثر من 4 مرات

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الصكوك الإسلامية تتفق مع الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الصك عبارة عن تمويل بصورة غير تقليدية لبعض المشروعات، ولا تذهب هذه الأموال لسد عجز موازنة الدولة.

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الإثنين، أن هناك صناديق عالمية كبرى تعمل بالصكوك الإسلامية مثل ماليزيا ودول الخليج، وبالتالي كان من المنطقي أن تطرح مصر هذه النوعية من التمويلات.

حجم الطرح

وتابع أن الطرح المصري في الصكوك الإسلامية تم تغطيته أكثر من 4 مرات، وهذا دليل على الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة المطروح في البداية كان 11.8%، ولكن هذه الفائدة انخفضت بسبب زيادة الإقبال على الصكوك المصرية المطروحة.

سعر الفائدة في أمريكا 5%

واستطرد أن تكلفة التمويل ارتفعت على مستوى العالم، فسعر الفائدة في أمريكا الآن يقدر بـ5%، ولذلك من الطبيعي أن تطرح مصر صكوكا بتكلفة مرتفعة في ظل الأزمات العالمية، ومواجهة الاقتصاد العالمي صعوبات بالغة.