مستشار الحوار الوطني لـ نشأت الديهي: يجب الحفاظ على القيم والثقافة الخاصة بالأمة

قال الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030، إن التطور البيولوجي للإنسان يتوقف على الجينات، مشيرًا إلى أن الجينات تتكاثر وتتطور وتشهد طفرات بشكل مستمر، والطفرات الأصلح هي التي تستمر.

وتابع «بدراوي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء اليوم، أن أفكار البشرية أيضًا تتطور وتشهد طفرات، ويتبقى فكر الإصلاح، مشيرًا إلى أن جزء من كتابه «أنا والميميات» يتعلق بالقيم، خاصة أنها تسبق الأديان؛ فالصدق والأخلاق والكثير من القيم تواجدت قبل الأديان.

تطور الأفكار

وأشار إلى أن المميمات، وحدة قياس تطور الأفكار؛ فالميم والجين مترادفان، ولكن الجين بيولوجي، و«الميم» فكري، مضيفًا أن النفس البشرية تنتج أفكارا وتطورا وتشهد طفرات بصورة تشبه الجينات.

تدخل العلماء في الجينات

وأضاف أن لديه خوف من تدخل العلماء في تطور الجينات الطبيعية، وهذا قد يؤدي إلى وجود مخلوقات جديدة خارج المسار الطبيعي للجينات، وهذا الأمر يحدث أيضا في الأفكار خلال الوقت الحالي؛ فهناك إمكانية لتغير أفكار أمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي تغير فكر مجتمع بأفكار جديدة قد تؤدي إلى الانحلال أو أي أفكار سلبية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على القيم والثقافة الخاصة بالأمة؛ فكل أمة لديها بصمة ثقافية.