نشأت الديهي: أعداء مصر يحاولون إجهاض مشروعنا الوطني

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أصعب أنواع النفاق هو نفاق العوام، معقبًا: «في ناس بتخاف تقول الحقيقية، الحقيقية أن في أزمة وفي أسعار مرتفعة، وفيه مشاكل في الأرز والدواجن، والدولة تعمل على حل هذه المشكلات».

مشروعنا الوطني جيل كامل دفع فواتيره

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء السبت: «أرجوكم يا مصريين وأتوسل إليكم، مش عايزين نجهض مشروعنا الوطني، مش عايزين نصل لمرحلة الابتعاد عن مشروعنا الوطني الذي دفع فواتيره جيل كامل، لازم المشروع ينجح، والدولة تطلع إلى الإمام، اللي بيحصل اليوم ليس بسبب هذه الأيام، ولكننا نحصد ما حدث في الـ30 عامًا الماضية».

وتابع أن هناك محاولات لإجهاض المشروع الوطني من قبل أعداء مصر في الخارج وفي بعض الاقاليم المحيطية، من خلال استغلال أزمة الأسعار، معقبًا: «أرجوكم انتبهوا، نصرة للحقيقية، وإيمانًا بقدرات هذا البلد، اللي جاي بتاعنا إن شاء الله».