تضرر خطوط الكهرباء نتيجة قصف أوكراني على جورلوفكا بمقاطعة دونيتسك

أسفر قصف أوكراني على «جورلوفكا» بـ«مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو»، على إثر استفتاء في 2022، ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» عن إصابة امرأة، عمرها 40 عاما، وتضرر مبنى المركز الترفيهي وخطوط الكهرباء والمباني السكنية في «كومسوموليتس».

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أطلقت القوات الأوكرانية 10 قذائف من عيار 155 ملم من عيار الناتو على «دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية

من جانبها، أشارت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إلى أن الوضع الراهن لا يتيح فرصة لبحث التسوية في أوكرانيا، مضيفا أن «موسكو» منفتحة على مفاوضات مع أطراف أوكرانية بعد الانتهاء من أهداف العملية.

قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على مفاوضات مع فرنسا وألمانيا بما يضمن تحقيق موسكو لأهدافها، مضيفا إن مصالح بلادها ووجهات نظرها تتطابق مع رؤى الصين بشكل كبير

الكرملين: استخبارات الغرب تعمل ضد «موسكو» على مدار الساعة

وأوضح «الكرملين»، أن هناك بنودا مهمة في خطة السلام الصينية تتوافق مع توجهات «موسكو»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا تقف ضد روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وتابع الكرملين قائلا، إن استخبارات الغرب تعمل ضد «موسكو» على مدار الساعة، مضيفا أن العملية في أوكرانيا نتج عنها قضايا ساخنة تأخذها موسكو بعين الاعتبار.