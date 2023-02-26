أخبار روسيا وأوكرانيا.. الصين تطلق تهدئة بعد عام على الأزمة

مع مرور سنة على أزمة روسيا وأوكرانيا مازالت الأزمة حديث الأخبار وخرج اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليوضح قائلًا: «روسيا لا تعارض مشاركة دول الناتو في مناقشة وبحث معاهدة ستارت، وروسيا مضطرة لإعادة مناقشة موضوع إمكانات بريطانيا وفرنسا النووية، وأن بلاده بحاجة إلى ضمان أمن روسيا واستقرارها الاستراتيجي».

تعليق رئيس أوكرانيا في مستجد أخبار أوكرانيا وروسيا

وفي مستجد أخبار روسيا وأوكرانيا، خرج الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليرحب بمقترحات الرئيس الصيني شي جين بينج لوقف إطلاق النار بحسب 12 نقطة تفصيلية قدمتها الصين من أجل إجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا مع التأكيد على احترام السيادة الوطنية متابعا: «الصين بدأت تتحدث عن أوكرانيا وهذا ليس بالأمر السيئ»، فيما خرجت روسيا ردا على هذا الأمر لتوضح أنه يجب الاعتراف بسيادتها على الأقاليم الأربعة (دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابورجيا) التي حصلت عليهم من أوكرانيا منذ بداية الأزمة في نهاية فبراير الماضي.

تطور أخبار روسيا وأوكرانيا

وفي تطور لأخبار روسيا وأوكرانيا أوضح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج إنَّه لا يثق كثير في الصين لكن مجرد اقتراحها يجب أن يحترم والبناء عليه لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية في أسرع وقت.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، بعد إعلان روسيا ضم 4 أقاليم أوكرانية إليها مع تحرك الجيش الروسي بأسلحته وسط رفض غربي للتحرك الروسي وسط عقوبات اقتصادية على موسكو.