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سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف «بتروفسكي» بقذائف حلف «الناتو»

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أ ش أ
10:17 ص | السبت 25 فبراير 2023
قذائف على منطقة بتروفسكي

قذائف على منطقة بتروفسكي

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك بالمركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت صباح اليوم السبت، 5 قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف «الناتو» على منطقة بتروفسكي بالجمهورية.

وذكر بيان للمكتب أنه جرى تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم، باتجاه محور التجمع السكني «دالني» بمنطقة بتروفسكي في دونيتسك، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وتقع منطقة بتروفسكي في الضواحي الغربية لمدينة دونيتسك، وهي أبعد جزء من المدينة عن المركز.

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بقلم أ ش أ