وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إنقاذ مصري في موزمبيق: حسيت إنه ابني وبكيت لما كلمته

علقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على حالة الشاب المصري أحمد حسين والذي كان في موزمبيق وتعرض للإصابة بالتيفود وزارته الوزيرة، مضيفة: «إحساسي بأحمد أنه ابني ومن أول مرة كلمته فيها وهو في موزمبيق وأنا قلبي مكسور لأني مش متخيلة المشاكل اللي هو مر بيها في موزمبيق».

حاجة تكسر القلب

وأوضحت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» أن الشاب المصري كان موجودا في مدينة تبعد 2000 ميل عن عاصمة موزمبيق معتبرة أنها «حاجة تكسر القلب».

الوزيرة تستنكر طريقة التعامل مع الشاب

وتابعت وزيرة الهجرة قائلة «شاب جميل وزي الفل عنده 26 عام ويتعمل له 6 عمليات ويطلعوه من العناية المركزة يقولوا له خلاص كفاية كده وانت هتموت خلال 10 أيام»، مستنكرة «إيه ده وازاي كده وده ابننا وموجود في هذا المكان اللي بعيد عن العمار لمجرد إصابته بالتيفود ومش عارفين يعالجوه وبيدخلوه يجربوا فيه وعملوا له 6 عمليات».

وحكت «جندي» كواليس تواصلها معه قائلة «أنا بكيت بالدموع لما كلمته لأنه فضل يقول لي ربنا يخليكي متسبنيش ودي حاجات تكسر قلب أي حد من الدنيا»، مضيفة «الشباب بتاعنا لازم يعرفوا ان بلدهم في ضهرهم»، مشددة على أن هذه هي روح الجمهورية الجديدة.