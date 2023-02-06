وزيرة الهجرة: إدراج مبادرة مراكب النجاة في 70 قرية ضمن حياة كريمة

استعرضت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، جهود الوزارة منذ صدور تكليفات القيادة السياسية بمؤتمر الشباب في ديسمبر 2019 بإطلاق مبادرة مراكب النجاة والتى تشمل 14 محافظة بإعداد برامج لتأهيل الشباب وتنفيذ حملات توعوية مكثفة لهم، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لإدراج مبادرة مراكب النجاة كمبادرة قومية يتم إطلاقها في 70 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

إحداث تنمية شاملة على أرض المنوفية

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة بصدد عقد بروتوكولات تعاون مع محافظة المنوفية في عدد من المجالات التنموية لإحداث تنمية شاملة على أرض المنوفية، وأن الوزارة بصدد إعداد برنامج لحوكمة هجرة العمالة بالخارج من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات العمل الدولية، مشيرة إلى دور الوزارة في دعم القطاع الصناعى وتعاونها مع جهاز المشروعات في تقديم المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبديل عن الهجرة غير الشرعية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسة صناع الخير في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأسر الأولى بالرعاية وتدريب الكوادر الطبية بإجمالي ما يزيد على 72 ألف مستفيد.

جاء ذلك خلال كلمتها في حفل تدشين المبادرة الرئاسية مراكب النجاة في محافظة المنوفية، بقصر ثقافة شبين الكوم بهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وعدد كبير من القيادات التنفيذية في محافظة المنوفية.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ10 ملايين جنيه

كما استعرض إيهاب حجازي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، جهود الجهاز في تنفيذ خطط الدولة وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وتناول عرض مكونات الجهاز والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها في تمويل المشروعات ودعم القطاع الأهلي من خلال خدمات الشباك الواحد وتدريب ريادات الأعمال لخلق جيل جديد من رواد الأعمال ومشاركة مبادرة حياة كريمة في تأهيل السيدات للمشاركة في المشروعات، مؤكدا أنه خلال الفترة السابقة تم دعم الجهاز بـ10 ملايين ونصف المليون جنيه وتوفير 260 فرصة عمل للشباب.